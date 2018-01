La paraula «telecinesi», que també es pot dir «telecinèsia», és un cultisme encunyat pel psicòleg rus Aleksandr Nikolàievitx Aksakov en 1890. Està formada a partir de la unió de dos components d'origen grec: «tele-», que significa 'lluny', i «kín?sis», que vol dir 'moviment'. La «telecinesi», per tant, fa referència a la presumpta capacitat de certes persones per a traslladar objectes sense establir-hi cap contacte físic. Segons els parapsicòlegs, este fenomen es deu a l'existència d'una energia que ix del cervell humà i que és capaç d'afectar la matèria. Des de la comunitat científica es considera que no hi ha cap evidència que permeta acceptar l'existència de cap fluid psíquic amb poders telecinètics.

Així i tot, esta capacitat ha seduït molts creadors i forma part de les trames de moltes pel·lícules i obres literàries, com ara «Carrie», «Matilda», «Looper» o «Stranger Things».

