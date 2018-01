La paraula «virtual» és antiga i moderna alhora. Prové del baix llatí «virtualis», derivada de «virtus», que significava 'virtut', però no en el sentit amb què actualment entenem la paraula «virtut», sinó amb el valor de 'força', 'poder', 'facultat', aplicable a una cosa que potencialment té la capacitat de produir un efecte determinat. S'oposava, per tant, a «efectiu», «real». El físic francés Jean d'Alembert reforçà l'ús d'este adjectiu amb la formulació de la seua teoria sobre les «forces virtuals» en 1743. Però ha sigut modernament, en l'era informàtica, on l'ús de la paraula «virtual» ha aconseguit una gran expansió social. L'expressió «realitat virtual», aparentment antitètica, fa referència a un món artificiós creat amb ordinador que simula la realitat de manera tan creïble que produïx la sensació que allò que es representa és autèntic.

