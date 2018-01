La «verdolaga» és una planta herbàcia, coneguda científicament amb el nom de «Portulaca oleracea». El primer component del tàxon, «portulaca», deriva de «port?la», que en llatí significava 'porteta'. Es deia així perquè el fruit és una càpsula amb una espècie de tapadora en forma de porta que s'obri per a alliberar les llavors. El nom llatí de «portulaca» es convertí en «bardilâqa», i per influència del color verd intens de les fulles es transformà en «verdolaga».

És una herba molt ramificada, amb tiges de consistència carnosa, d'uns 40 centímetres de llargada, que creixen arrapades a terra en terrenys humits; les fulles són suculentes i tenen forma d'espàtula; les flors, menudes i solitàries, tenen els pètals grocs. Tradicionalment, les fulles de la verdolaga s'usaven com a ingredient de les ensalades, sobretot macerades amb vinagre. Conté una gran quantitat d'àcids grassos Omega-3 i moltes vitamines. També s'ha usat des de ben antic amb valor medicinal per a calmar les irritacions de determinats òrgans i com a reguladora de la funció intestinal.

