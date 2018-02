La paraula «televisió» és un cultisme híbrid pres de l'anglés, format a partir de la combinació del prefix d'origen grec «tele-», que significa 'distància', i del terme llatí «visio». Fou usat per primera vegada pel professor d'origen rus Konstantin Perski l'any 1900. Les primeres emissions a través d'este nou mitjà es feren en 1929 per part de la BBC, però a Espanya no tingueren lloc fins a 1956.

En valencià, la paraula «televisió» no s'incorporaria als diccionaris fins a mitjan dècada dels seixanta. La definició inicial només feia referència al sistema de transmissió d'imatges en moviment i de sons per mitjà d'ones electromagnètiques; però, amb el temps, la paraula «televisió» ha passat també a usar-se, al costat de «televisor», per a designar l'aparell receptor. A mesura que este mitjà de comunicació s'ha fet més popular, cada vegada és més corrent l'ús de la forma apocopada «tele».

Més informació...