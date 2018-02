La paraula «irredempt» és el resultat de la combinació de la paraula «redemptus», participi passat del verb «redimere», 'redimir', amb el prefix negatiu «in-», transformat en «ir-» per contacte amb un vocable començat amb «r-». Però, en realitat, «irredempt» no és el resultat d'una evolució directa del llatí, sinó que es gestà en italià i s'expandí després a la resta de llengües. L'irredemptisme fou un moviment polític que tenia com a objectiu annexionar al nou Estat italià territoris limítrofs o pròxims per raons històriques, lingüístiques o culturals.

Per imitació s'han anat creant molts altres moviments semblants arreu del món que fan servir la paraula «irredempt» per a referir-se a un territori subjecte a una dominació estrangera i que s'aspira a recuperar. I d'ací se n'ha eixamplat el significat per a passar a designar persones amb unes posicions ideològiques inamovibles.

