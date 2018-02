En el calendari romà «març» era el primer mes de l'any. Rep este nom perquè estava dedicat al déu Mart, i no és casualitat que se li dedicara el primer mes de l'any. Diverses raons confluïxen per a ser mereixedor d'este honor. En primer lloc, perquè Mart era considerat el pare de Ròmul i Rem, fundadors de Roma. L'inici de la ciutat i del calendari quedaven així lligats. Però Mart era també, originàriament, el déu de la fertilitat i la vegetació, i març és, efectivament, el període de l'any en què les plantes comencen a brotar. Per associació amb les qualitats atribuïdes al déu grec Ares, Mart esdevingué també el déu de la guerra, i març era també el moment en què tradicionalment, passat el fred de l'hivern, s'iniciaven les campanyes bèl·liques per a la conquista de nous territoris.

En la nostra cultura popular, el mes de març apareix vinculat sobretot a la inestabilitat meteorològica. «El març marceja» es diu tautològicament per a indicar que igual fa fred que calor, o plou, o neva, o fa vent... Tot pot ser en el mes de març.

