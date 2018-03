L'adjectiu «rocambolesc» s'usa per a qualificar un episodi o un comportament extravagants, ple de peripècies estranyes i aventures extraordinàries. Sol estar associat, per part de qui l'utilitza, a una actitud d'incredulitat davant de les explicacions donades per a aclarir uns fets. I és comprensible que siga així si es té en compte l'origen de la paraula.

«Rocambolesc» es prengué del francés «rocambolesque», que s'havia format per derivació de «Rocambole», un personatge literari creat per Pierre-Alexis Ponson de Terrail. Des de 1857 fins a 1871 este autor estigué publicant una sèrie de fulletons per entregues, en què narrava les aventures i desventures d'un jove lladre, espavilat i simpàtic, que, a mesura que avançava la seua història a través de capítols interminables, es transformà en un justicier; però, això sí, sempre ficat en històries del tot inversemblants.

