El «llibre» és un conjunt de fulls, generalment impresos, que, cosits o apegats, formen un volum. La seua funció fonamental és transmetre informació. Les biblioteques, els llocs on s'emmagatzemen els llibres, han sigut històricament el símbol de preservació del saber. «Llibre» i «saviesa» estan units simbiòticament.

L'origen de la paraula «llibre» i la seua evolució posterior mostren la lluita dels humans contra la desmemòria col·lectiva. Procedix del llatí «liber», que originàriament s'usava per a referir-se a la part interior de la corfa dels arbres. Els romans utilitzaven este suport per a escriure. Però, una vegada conegut el papir, a través d'un procés metonímic, la paraula «llibre» passà a designar el volum que agrupava el conjunt de papers. I, per analogia, en un nou salt metafòric, la paraula «llibre», sovint complementada encara amb els qualificatius «electrònic» o «digital», ha passat a designar modernament una imatge digital formada per bits.

