Azerbaidjanés

L'Azerbaidjan és un país de la regió del Caucas que limita a l'est amb el mar Caspi; al nord, amb Rússia; al nord-oest, amb Geòrgia; a l'oest, amb Armènia, i al sud, amb l'Iran. Des del 1920 fins al 1991 formà part de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, any en què es produí la descomposició de l'antiga URSS i l'Azerbaidjan passà a constituir-se com a república independent.

El nom del país prové d'Atròpat, un antic sàtrapa persa que governà la regió durant el segle IV a. C. La paraula «atròpat», en iranià antic, significava 'protector del foc sagrat'.

Els «azerbaidjanesos» són els habitants de la República de l'Azerbaidjan. Però cal evitar confondre'ls amb els «àzeris», que són un grup ètnic distribuït entre l'Azerbaidjan i l'Iran. També rep el nom de àzeri la llengua parlada per tot este grup ètnic.

