La mare de Jesucrist, com tot el món sap, es deia Maria; però, en la nostra tradició cultural i religiosa, sovint és habitual referir-se a ella com a «Mare de Déu», amb les paraules «mare» i «déu» escrites amb majúscula inicial. Esta denominació actua com a sobrenom, reemplaçant el nom propi; amb la mateixa funció s'han creat també altres denominacions com «Verge Maria», «la Nostra Senyora» (a vegades usat també sense article: «Nostra Senyora»), «Puríssima» o «Immaculada (Concepció)».

Però, quan ens referim a una imatge de Mare de Déu, generalment escultòrica, s'escriu amb minúscula i aglutinant els tres components en una única paraula: una «marededéu». Segons les advocacions concretes, pot rebre també altres denominacions com «geperudeta», «moreneta», «dolorosa», etc., que seguixen el mateix criteri ortogràfic: s'escriuen amb minúscula inicial si es fa referència a l'escultura que la representa.

