La «intel·liguèntsia» és un terme procedent del polonés «inteligencja», que s'usava originàriament per a designar el conjunt d'escriptors i artistes. Els polonesos havien creat esta paraula per adaptació del francés «intelligence». Del polonés passà al rus, que fou adaptada com a «intelliguéntsiya». En la Rússia rural i fortament estratificada de començaments del segle XIX, este mot passà a designar una classe social constituïda per persones dedicades a activitats intel·lectuals o creatives, però especialment a aquelles que mantenien una oposició al règim tsarista. En la Unió Soviètica sorgida a partir de Revolució de 1917, la paraula «intelliguéntsiya» encara experimentà una nova transformació semàntica i passà a utilitzar-se per a referir-se al sector social amb formació superior o tècnica, que exercia professions no manuals. I d'ací rebotà a l'anglés amb la forma «intelligentsia», on s'amplià el significat per a referir-se de manera general al conjunt d'intel·lectuals que, en un país, desenvolupen una funció de direcció ideològica. I de l'anglés s'ha expandit després a la resta de llengües. En valencià es pot dir també «intel·ligència».

