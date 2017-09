El mà a mà més esperat

Aquest dimecres s'han presentat de manera oficial els Campionats Individuals Bankia - Trofeus President de la Generalitat, de les modalitats d'escala i corda i raspall. L'acte, singular i diferent dels habituals en aquestes ocasions, ha tingut lloc a la Plaça de la Verge de València i ha estat presidit pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha rebut a la pràctica totalitat de pilotaris participants.

Tots dos campionats van començar el passat divendres amb la disputa de les primeres eliminatòries de la fase prèvia. En aquesta ronda inicial competeixen deu jugadors a cada modalitat del total de vint participants.

A la presentació, a més, s'ha revelat el calendari i creuaments fins a quarts de final de la competició d'Escala i corda. Pel que fa a les semifinals, la primera es jugarà el 20 d'octubre a Vila-real (22:45 hores) i la segona a Guadassuar el diumenge 22 d'octubre (11:30 hores). El títol es decidirà al trinquet de Pelayo, el diumenge dia 29 d'octubre (11:30 hores). En el campionat de raspall, que conclourà més tard, s'ha fet pública la configuració fins a la primera fase.

El president Puig ha manifestat "alegria per compartir l'inici d'aquesta nova proposta que es fa per afavorir la visibilitat de la pilota. Es tracta del nostre esport més tradicional i el més arrelat entre els valencians. Convide a tots els que no la coneguen a presenciar una partida i segur que quedaran encantats. Per la meva part, seguiré anant a veure partides sempre que puga ", ha comentat.

El president de la Generalitat ha estat acompanyat per Miguel Capdevila, director corporatiu territorial de Bankia a la Comunitat Valenciana: "La pilota és un referent per a Bankia i els seus dos campionats més importants mereixien una presentació com aquesta. Bankia té un compromís amb la societat valenciana i més concretament amb la pilota, per tot el que representa: cultura, tradició, integritat i esforç, valors que nosaltres compartim", ha assenyalat.

També ha participat en la presentació el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, que ha explicat el perquè de la importància d'aquests campionats i de la presentació. "Són les competicions més emblemàtiques, les que decideixen al número un de cada modalitat. Ha estat una presentació diferent, que segueix la nova línia de treball amb la qual pretenem que la pilota tinga més protagonisme ", ha indicat.