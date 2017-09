La pilota es repensa

El director general d'Esport, Josep Miquel Moya, ha presentat aquest matí el congrés 'La pilota valenciana: reptes per al segle XXI', que organitzen la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Universitat de València mitjançant la Càtedra de Pilota Valenciana. La presentació també ha comptat amb la participació d'Isabel García, diputada de Joventut, Esports i Igualtat; Vicent Añó, director de la Càtedra de Pilota Valenciana; Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana; Francesc Alós, del Departament de Màrqueting de Caixa Popular, i Isabel Rubio, del Departament de Màrqueting de Bankia.

En el transcurs de la presentació, el director general d'Esport, Josep Miquel Moya, ha assenyalat que ''és la primera vegada que es realitza un congrés multidisciplinari sobre pilota valenciana , on, entre altres aspectes, s'analitza la història d'aquest esport, però la finalitat principal d'aquestes jornades és extraure'n conclusions compartides sobre el futur de la pilota valenciana".

Per a això, Moya ha invitat a participar en el congrés a tota la gent que, d'una manera o altra, formen part del món de la pilota valenciana o que simplement gaudeixen d'aquest esport, ''ja que aquestes jornades suposaran un punt d'inflexió en el món de la pilota valenciana''.

Així mateix, el director general d'Esport ha volgut remarcar que aquest congrés és la materialització d'una de les activitats programades en el marc de la Càtedra de Pilota Valenciana, creada el passat any, així com agrair a la Universitat de València la seua col·laboració.

El congrés, que es realitzarà del 26 al 28 d'octubre a les instal·lacions de l'ADEIT, pretén difondre la pilota valenciana i reflexionar i debatre sobre aquest esport, amb la finalitat de fer front al seu futur. Per a això es presentaran ponències, taules redones, tallers i comunicacions.

Així mateix, s'han organitzat una sèrie d'activitats i actuacions paral·leles, del 28 de setembre al 21 d'octubre, que inclouen presentacions, conferències, exposicions, tallers i xarrades per tots els pobles i comarques valencians, per vertebrar la pilota i involucrar-hi el màxim de clubs i institucions possibles.

A part dels objectius generals, aquesta jornada té també uns objectius específics, entre els quals es troba elaborar un diagnòstic de la situació actual de la pilota valenciana, així com recollir propostes de millora i analitzar-les i debatre-les per a elaborar un document de conclusions que servisca al Govern Valencià i als diferents actors de la promoció de la pilota valenciana, tant públics com privats, de guia per a dirigir les seues accions com si fóra un llibre blanc de la pilota valenciana.

El congrés s'iniciarà amb la conferència marc "La pilota valenciana entre la tradició i la modernitat", a càrrec de Gabriel García Frasquet. També es durà a terme la taula redona "Les instal·lacions idònies per a promocionar la pilota", amb la participació de Víctor Iñurria, arquitecte i promotor i primer president de la Federació de Pilota Valenciana; Josep Congost, arquitecte i estudiós de la pilota; Elsa Lloret Soler, arquitecta i autora del futur trinquet d'Alacant; Jesús Gil, subdirector del Servei d'Infraestructures Educatives, i Daniel Ribera, exjugador professional i trinqueter. Per a finalitzar la primera jornada es realitzarà el taller "Prevenció de lesions del jugador de pilota", a càrrec del fisioterapeuta Guillem Gil.

De la segona jornada, el dia 27, destaca la conferencia "Associacionisme i clubs de pilota. Reptes de futur", a càrrec de Francisco Orts; el taller "Eines per a la producció audiovisual de clubs de pilota", a càrrec de Domingo García, i la conferència "La gestió professional de World Padel Tour", a càrrec de Mario Hernando. A la vesprada s'impartirà la conferència "L´entrenament del jugador de pilota del segle XXI. Una visió integral", pel Grup Pilota 2.0, amb Agustín Larré (gestor esportiu) i Domingo Palacios (professor d'EF). Tots dos formen un equip d'entrenadors que preparen molts dels millors jugadors professionals de pilota, entre els quals està Puchol II.

El congrés tancarà el dia 28 d'octubre amb la conferència de Manuel Conca "La introducció de la pilota en el món educatiu: orígens, actualitat, i reptes cap al futur"; la taula redona "Sostenibilitat i planificació estratègica en el món de la pilota", i la presentació de l'estudi realitzat per la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, "La percepció dels grups d´influència sobre la situació actual de la pilota valenciana", a càrrec de Daniel Martos, professor de didàctica en aquesta universitat. La taula de clausura es titularà "Sostenibilitat i planificació estratègica en el món de la pilota valenciana", i comptarà amb la presència d'Empar Marco, directora d'À.; Josep Miquel Moya, director general d'Esport; Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana i Josep Maria Cataluña, expresident de la Fundació Bancaixa.

Activitats paral·leles

Entre les activitats paral·leles destaca la representació de l'obra teatral "Una pilota al cor", de la companyia La Mitja Lluna, basada en el llibre 'Paco Cabanes, 'el Genovés': l'heroi esportiu dels valencians', així com la presentació del llibre en diferents localitats, un taller escolar de pilota valenciana a Massalfassar i un taller de proteccions, pilotes i guants amb l'artesà Salva Ramos, a Castelló.

Les entitats que col·laboren en l'organització del congrés són el Servei d'Esports de la Diputació de València, el Servei d'Esports de la Diputació d'Alacant, el Servei d'Esports de la Diputació de Castelló, la Fundació Esportiva Municipal (València), la Federació de Pilota Valenciana, el Museu de la Pilota de Genovés, el Col·legi Oficial de Titulats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (COLEFCAFECV), l'Associació de Gestors Esportius Professionals (GEPACV) i el Servei de Formació del Professorat.