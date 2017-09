Canari i Seve avancen en l'Individual

Al trinquet de Genovés es va completar el passat divendres la segona ronda de la fase prèvia del XXXI Individual Bankia de Raspall Professional, una vesprada en la qual Canari i Seve van aconseguir el pas a la següent ronda on s´enfrontaran en busca d´una plaça per a la primera fase del mà a mà.

Aquesta fase arrancarà amb l´eliminatòria que enfrontarà als dos mitgers, el diumenge 1 d´Octubre i es completarà el dimecres 4 d´Octubre a Castelló de Rugat amb la partida que mesurarà a Josep front a Moncho.

Retornant al viscut al trinquet de Genovés, la primera partida de la vesprada va ser molt igualada i emocionant. Canari va superar a Brisca per un ajustadíssim 25 per 20, desprès de remuntar un 15 per 5 en contra.

El següent duel de la vesprada tampoc va decebre als espectadors que van poder presenciar una gran lluita entre el vigent campió del Individual Sub-23 de Raspall, Seve i el campió de la Copa Professional, Dorin. Va ser una partida molt igualada on cada jugador sumava al dau fins al 15 iguals, en aquest moment Seve va aconseguir el seu joc al dau, per a situar el 20 per 15, i a continuació va aconseguir anotar-se el seu primer joc al rest per situar el definitiu 25 per 15 en l´electrònic.