La plaça es pinta de roig i blau en la festa de la pilota

«Mare! És eixe! Fes-me una foto amb ell!». Joan té deu anys i quan Paco Cabanes «Genovés» va jugar la seua última partida, aquella final inoblidable de 1995, encara faltaven 12 anys per a que naixquera. Tanmateix, Genovés és un dels ídols d´este jove jugador de pilota i ahir, al XXVI Dia de la Pilota Valenciana, se´l va trobar de front al bell mig de la Plaça de l´Ajuntament de València. «He de ser agraït. Que els xiquets et reconeguen t´afalaga. No sé com calificar-ho», explica el mític pilotari, que no dóna l´abast encaixant mans i signant autògrafs. «La pilota és mereix açò i molt més. La meua il·lusió és que estiga més arrelada. Açò és un vagó més per al tren que ha de ser la pilota», afegeix Genovés.

A pocs metres, Waldo, la llegenda del raspall, gaudeix amb la partida d´exhibició de joc internacional entre les seleccions femenines sub-17 i sub-19. «És una bona forma de donar a conèixer la pilota a la societat valenciana. El moviment de les escoles, el de les xiques, el dels professionals... Hui estan tots junts per fer vore el què és este esport. Esperem que passe algú, el pique la quriositat i s´engantxe», diu.

Mentre les xiques juguen, Rovellet s´acosta a saludar uns amics. «Per a mi estes coses són una novetat. Crec que hauria de fer-se més a sovint», assenyala el històric jugador, elegant com sempre.

A l´altra banda de la plaça, entre un riu de xiquets i pares que van i venen del saló de cristall de l´ajuntament, on es lliuren els premis dels Jocs Escolars, algunes de les figures actual de l´escala i corda reben ànims dels aficionats per al pròxim Individual. «És tot un encert que una jornada com esta es puga fer ací, en el centre de València, per a que la gent puga vore la pilota de prop», diu Puchol II, altre dels més demandats pels xiquets i reconegut ahir per la Federació com el millor professional d´escala i corda.

«Quan era xicotet, veniem tots els del club del poble en un autobús. Recorde vore a Sarasol, Grau, Álvaro... Intentava poc a poc acostar-me per a demanar-los un autògraf», explica el seu company, Marc de Montserrat, a les portes de la casa consistorial, on comencen a agafar cadira els espectadors per a presenciar la partida de llargues entre Benidorm i la selecció juvenil.

Exhibicions i reconeixements

A més de les escoles de pilota, els grans protagonistes ahir van ser els premiats per la Federació de Pilota Valenciana com a reconeixement a la seua tasca. D´altra banda, més enllà de l´exhibició de joc internacional i de llargues, també es van disputar al carrer partides de raspall adaptat (cadira de rodes) i entre fallers. Hi va haver tallers i unflables per als menuts. Pilotaris, familiars, tècnics, directius, aficionats i autoritats es van reunir per commemorar l´alçament de la prohibició de jugar a pilota dins de València en una festa en roig i blau que va constatar la vitalitat de la pilota.