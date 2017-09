Alejandro de Paterna i Carlos de Massalfassar lideren l'Individual de frontó

Continua endavant el Campionat Autonòmic de Frontó Individual en el que és celebrava ja el passat cap de setmana la seua tercera jornada.

Al grup A, Carlos guanyava en casa, a Massalfassar, a Enrique per 41 a 20 mentre que Pasqual, guanyava a domicili a Dani en el frontó d´Almussafes per 22 a 41. Pel grup B, Javi Moro no cedia a casa davant Vicent Cervera al que s´imposava per 41 a 26, Roberto també aconseguia els tres punts davant Christian després de vèncer per 41 a 31, mentre que Adrián de Quart queia a casa davant un gran Alejandro per 29 a 41.

Estos resultats propicien que Carlos siga el líder del grup A, aixó sí, amb una partida més disputada que Adrián de Museros, qui podria llevar-li el liderat en cas d´aconseguir la victòria en la partida que té pendent contra Enrique. Al grup B, Alejandro està imposant la seua llei sense paliatius, guanyant partides tan difícils com les jugades contra Moro o Adrián de Quart.

El grup A de la primera categoria està dominat per Julio de Vinalesa mentre que al grup B és Zarzo de La Pobla qui es mostra intractable després d´haver aconseguit els nou punts en joc.

Jesús d´Alcbulas és el líder del grup A de la segona categoria amb 5 punts, mentre que Jose Maria de Paterna i Edu de Godella manen en el grup B després de ja tres jornades.

Vicent d´Almussafes, amb 10 punts és el primer classificat de la primera categoria d´entre setmana, seguit de prop per Iván de La Pobla amb 9 punts. En la segona d´entre setmana hi ha prou igualtat sobre tot en el grup A, amb un triple empat, mentre que el grup B és Jorge de Vinalesa el líder. Pel que fa a la tercera d´aquestes categories, Francesc de Godella mana al grup A, Toni Costa al B i Carlos de Godella al C.