Massalfassar, únic imbatut en l'Edicom

Després de quatre jornades del Campionat Interpobles de Galotxa, gran trofeu Edicom 2017, l´Electrofassar Massalfassar es la única formació en primera categoria que ha guanyat totes les seues partides.

La jornada passada oferia als seguidors de la modalitat l´inici de la segona volta de partides en la máxima categoría, de manera que els equips participants ja han jugat al menys una partida amb tota la resta de formacions de cada grup. En el cas de Massalfassar, afrontava la partida com a visitant en el carrer "Vicent Venancio" de Meliana, on jugaba contra els joves jugadors locals del Caixa Popular Meliana. Un 35 a 70 atorgava els tres punts als de Massalfassar, que ara encapçalen el grup B de la categoría amb un total d´onze punts al seu caseller. L´altra partida del grup tenia al defensor del títol, Ovocity Marquesat, i a Borbotó com a protagonistas. La mateixa es tancava amb un 70 a 15 clar i contundent favorable als jugadors de la Ribera, que continuen en tercer lloc, amb sis punts, un per darrere del Borbotó.

En el grup A el Lanzadera Montserrat mantenia el liderat gràcies al punt aconseguit en el seu desplaçament al carrer natural de Quart de les Valls. Un ajustat 70 a 55 favorable al Rest. El Xato de Quart, va donar dos punts als del Camp de Morvedre, i la segona plaça, amb huit punts, un menys que el Montserrat. La tercera posició es per a l´Ajuntament de Beniparrell, que compta amb set punts, després de guanyar 70 a 35 al seu carrer a l´Inmob. Palanca Foios.

En la categoría femenina son Godelleta i Borbotó A els equips que ocupen el primer lloc en la classificació dels seus grups, per davant del Borbotó B i Tavernes Blanques, respectivament. Tant el Godelleta com el Borbotó porten una trajectoria impecable, ja que han guanyat les quatre partides disputades.

Beniparrell i Marquesat, en la categoría de promoció, marxen de la mateixa manera, sumant dotze punts, aconseguits en les quatre partides disputades. Els juvenils de Beniparrell ocupen el primer lloc del seu grup per davant dels de Montserrat, que sumen nou, mentre que els jugadors del Marquesat tenen com a perseguidors a Massalfassar i Meliana, amb sis punts.