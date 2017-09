Setanta anys de fidelitat

La família dels Soro, de Massamagrell, ha preparat per a diumenge que ve una festa especial amb motiu del setanta aniversari del trinquet que hui porta el nom del Tio Pena, primer gerent del mateix. Set dècades en què, cada dimarts, s'han anunciat les millors partides de professionals. Massamagrell ha sigut, sens dubte, un dels trinquets referencials, dels preferits pels jugadors, quan els jugadors manaven de les seues agendes i quan les apostes corrien amb molta més generositat que hui. La família Soro sempre va ser generosa en el tracte a les figures. Quan no existien els contractes escrits, ja es pactaven sous mínims per a les figures que superaven la mitjana del que es cobrava en la resta de trinquets. Les propines estaven garantides. Una vesprada victoriosa a Massamagrell podia salvar el mes.

A Massamagrell s'han format una legió de primeres figures, des dels temps del trio de Museros: Ferreret, Ruiz i el Xato, fins a la figura de Soro III, nét del Tio Pena i un dels pilotaris que ja ha marcat una època en este esport. Rival directíssim de Rovellet va ser Bautista Soro, pels anys seixanta, habitual en La Partida del Dissabte durant una llarga dècada. En les seues parets han jugat pilotaris procedents de l'activa comarca de l´Horta, ja que en realitat el trinquet sempre ha tingut una projecció comarcal.

El Trinquet Tio Pena ha sigut escenari de desafiaments que tancaven les seues portes; en l'època moderna ha consolidat el millor torneig de l'estiu i, a pesar de ser una instal·lació descoberta, sempre està present en les millors programacions de qualsevol competició oficial. És dels escassos trinquets que continuen sent de propietat privada. Invertir en la millora de les seues instal·lacions no és rendible per a un particular. La pilota hui no és negoci. Ningú alçaria hui un trinquet, amb les despeses del solar i de la construcción. Potser eixe siga el millor baròmetre de la veritable situació d'este esport en la seua vessant professional. En l'època de la fam, de les dificultats de qualsevol tipus es van alçar molts trinquets; des de la Plana, a la Marina, a l'abric de jugadors de la talla i el carisma de Juliet i Rovellet. Clar que llavors el joc i l'aposta estaven consentides en els trinquets i frontons i perseguida fora d'ells. Eixa presència fidel del trinquet de Massamagrell ho és per eixe compromís familiar amb un esport pel qual se senten atrapats. Una taula redona amb estudiosos d'este esport i una partida estel·lar, que es jugarà el diumenge pròxim, és el programa preparat per a rendir tribut a eixos setanta anys de vida. Aquell cinc d'octubre de 1947 s'anunciava la primera partida estel·lar: Juliet i Lázaro contra Quart i Mora. Per a la partida commemorativa, s'anuncia a Soro III i Javi contra Pere Roc i Félix. Quatre primers espases que poden oferir un espectacle digne de la digna història de Massamagrell.