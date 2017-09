Hora de tornar a l'escola... de pilota

A partir del dilluns 2 d´octubre es realitzaran els primers entrenaments de pilota valenciana en els centres educatius i poliesportius

Durant aquesta setmana i els primers dies d´octubre seguiran les matriculacions dels xiquets i xiquetes interessats a jugar a pilota valenciana en la ciutat de València, en els centres educatius i poliesportius. Dilluns que ve començaran a entrenar els grups on s´han matriculat els alumnes suficients. Aquestes activitats es realitzen en horari extraescolar, de dilluns a divendres i estan coordinades per la Fundació Esportiva Municipal de la ciutat de València, la Federació de Pilota Valenciana i els AMPAS dels centres educatius. Els primers dies d´octubre començaran a entrenar en: Borbotó, CEIP Ballester Fandos, CEIP Rodríguez Fornos, CEIP Gaspar Gil Polo, CEIP Tomás de Montañana, CEIP Santa Teresa, i IES Patraix. En els altres centres durant les pròximes setmanes tractaran de matricular més xiquets per a obrir grups d´entrenament.

L´oferta de centres que volen impartir l´activitat de pilota valenciana són:

- Borbotó

- CEIP Ballester Fandos

- CEIP Rodríguez Fornos

- CEIP Gaspar Gil Polo

- CEIP Tomás de Montañana

- CEIP Nº100

- CEIP Cavite-Illa de Ferro

- CEIP Lluís de Santangel

- CEIP Santa Teresa

- CP Pare Català

- CEIP Nuestra Senyora del Carmen

- IES El Cabanyal

- IES El Saler

- IES Font de Sant Lluís

- IES Maritim

- IES Vicenta Ferrer Escrivà

– Patraix

- Pelayo

L´escola de Pelayo obrirà després de les obres que s´han realitzat en els últims mesos. El segon termini d´inscripció de grups acabara el 14 d´octubre. Les inscripcions d´alumnes estaran obertes tota la temporada, en els grups d´entrenaments que no estiguen complets.