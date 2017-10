Genovés II i Salva, companys i rivals

El trinquet Tio Pena de Massamagrell enfronta esta vesprada a dos companys i amics en el camí cap als quarts de final del campionat Individual d'escala i corda

Genovés II i Salva de Massamagrell, dos jugadors amb una ampla trajectòria i que habitualment formen parella, es veuen les cares en un mà a mà decisiu per a passar de ronda. A partir de les 17.00 hores, l'amistat i els records comuns, com els títols que han guanyar jugants junts, quedaran de banda per a una partida molt especial per als dos.

El de la Costera, després de dos anys sense participar en l'Individual per culpa de les lesions, sap que esta pot ser una de les últimes oportunitats per fer grans coses i tornar a ser protagonista del torneig, en el que tantes bones partides ha regalat als aficionats.

Salva, un dels mitgers consagrats del circuit professional, es veu en forces per a lluitar en el trinquet del seu poble per donar la sorpresa i gaudir d'uns quarts de final a Pelayo. En este cas ja es coneix qui serà el rival per al que guanye este dimarts la partida. Es tracta de Marc de Montserrat, semifinalista l'edició passada, en la que va caure davant de Soro III.

Amb tot, el Tio Pena es prepara per a una gran partida entre dos companys que es coneixen bé i que jugaran al màxim en busca d'una victòria especial.