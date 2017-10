Seve, la gran revelació del Individual

Seve va culminar ahir al trinquet de Bellreguard una espectacular trajectòria en la fase prèvia del XXXI Individual Professional Bankia de Raspall – Trofeu President de la Generalitat Valenciana, al superar en la tercera i definitiva ronda de la prèvia a Canari de Xeraco pel resultat de 25 per 15.

Amb aquesta victòria el mitger de Villanueva de Castellón, que va aconseguir el bitllet per a la prèvia de l´Individual Professional al proclamar-se campió del Individual Sub-23 de Raspall, accedeix a la primera fase del mà a mà professional on s´enfrontarà a Guille, en un duel que tindrà lloc el dimecres 4 d´Octubre al trinquet de Bellreguard.

La partida va començar amb Canari el dau, anotant-se cada jugador el seu primer joc al traure, 10 per 10. A continuació es va produïr el moment clau de la confrontació, ja que Seve va aconseguir trencar el dau del seu rival i es va anotar el 15 per 10 des del rest per a passar de nou al dau. El següent joc va ser un dels més disputats i intensos de l´eliminatòria, tenint Canari l´opció d´igualar novament el duel, però finalment Seve va poder ampliar la diferència en l´electrònic. Inclús Canari no es va rendir i es va anotar un altre joc, 20 per 15, a pesar d´això a Seve no li va poder la pressió i va tancar la partida en el següent joc, 25 per 15.

Aquesta tercera ronda de la prèvia es completarà també el dimecres, en aquest cas al trinquet de Castelló de Rugat on s´enfrontaran Josep de Xeraco front a Moncho de Manuel.

La primera fase del mà a mà tindrà aquests quatre duels:

- Pablo contra Miravalles – 03/10 - Llosa de Ranes

- Guille contra Seve – 04/10 – Guadassuar

- Guadi contra Ricard – 05/10 – Bellreguard

- Coeter II contra Guanyador Josep vs Moncho – 07/10 – Llosa de Ranes