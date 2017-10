Genovés II ja està en quarts de final

No ha hagut sorpreses. Genovés II jugarà els quarts de final de l'Individual d'escala i corda després de guanyar esta vesprada a Salva al trinquet de Massamagrell. El rest de la Costera ha vençut amb autoritat al imposar-se per 60-25 al mitger de Massamagrell, que encara que ho ha intentat, no ha pogut responder al joc de Genovés II, superior en tot moment.

D'esta manera, Genovés II es medirà a Marc de Montserrat en la següent ronda del campionat, en una partida que es disputarà a Pelayo en la vesprada del dissabte 14 d'octubre.