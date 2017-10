Godelleta acull la "Champions" de llargues

Este divendres per la nit, a partir de les 20.00 hores és presentarà al Museu de la galotxa de Godelleta la VII edició de la Coupe des Champions, competició pertanyent a la CIJB. És comptarà amb la presència dels equips participants que tindran oportunitat de retrobar-se amb companys d´altres clubs de païssos com ara Bèlgica, França, Itàlia i per descomptat, valencians. Arriben els equips amb il.lusions renovades i amb ganes de competir des de l´humilitat per a fer d´aquést, un cap de setmana inovidable per a d´ells.

Els equips que participen en aquesta edició són set i es divideixen en dos grups. Per una banda, al grup A, competiran Benidorm, Thieulain, Agost i Scalvaia, mentre que el grup B estarà format pels clubs de Kersken, El Campello i Maubeuge. La Competició pura i dura arrancarà el dissabte de bon de matí, quan els carrers Mayor i Comunitat Valenciana de la localitat de Godelleta comencen a plenar-se de jugadors i aficionats per gaudir d´aquesta competició d´àmbit europeu.

Els dos millors equips de cada grup disputaran les semifinals, previstes per al diumenge, i els guanyadors d´aquesta ronda lluitaran a continuación per endur-se el trofeu de campions d´aquesta setena Coupe des Champions.

Totes les partides d´aquesta competició és disputarà a sis jocs, degut al gran nombre de partides programades. L´actual campió, el club belga de Baasrode no defensarà el títol en aquesta ocasió i apareixen com a favorits el clàssic equip belga de Kersken, veterà en estes competicions, que anuncia que vé amb tot el seu arsenal per poder endur-se el títol a casa, però en aquesta ocasió, és presenta una de les Champions més igualades, amb contrincants com Benidorm, campió de la lliga de llargues, El Campello subcampió d´aquesta mateixa competició, Agost, campió de palma, o Thiuelain, equip arribat també des de Bèlgica, nació de la que sempre arriben equips molt forts.

Per a la Sociedad Pelotari de Godelleta l´organització d´aquesta Champions supossa un acte més dins de la celebració del seu cinquanta aniversari, després dels ja viscuts a principis d´any i sobre tot durant l´estiu, amb la programació especial que tenia enguany el Trofeu Moscatel. És una mostra més de la implicació d´aquesta localitat amb la pilota valenciana, en aquest cas, amb una competició internacional de la rellevància implícita. Col.laboren en el desenvolupament d´aquest event l´Ajuntament de Godelleta i la cooperativa de crèdit valenciana Caixa Popular, organitzat tot per la Sociedad Pelotari de Godelleta.