La renaixença de Pelayo

«Amb esta remodelació volem dignificar el nostre esport, perquè els trinquets s´han d´adaptar al segle XXI. Els valencians que defensen la pilota estan respectant els seus avantpassats». Visiblement satisfet i emocionat, José Luis López, propietari des de fa dos anys de la «catedral», va presidir ahir la presentació del nou Pelayo. Un trinquet totalment nou que ha patit un profund i modernitzador canvi de cara, com si haguera viatjat vàries décades en el temps gràcies a tres mesos d´intenses obres i una inversió que ronda el milió d´euros.

Això sí, Pelayo renaix sobre les bases de la seua identitat, sobre els murs i les bigues que han resistit el pas del temps per oferir un nou espai dedicat a la pilota, la gastronomia i la cultura amb l´essència i la memòria de tres segles d´història.

«Es tractava de recuperar, de destapar i traure a la llum tot el valor que té el trinquet», explicava Carles Palmi, de l´estudi d´arquitectura Epígram, encarregat de planificar la remodelació. «S´ha tornat a la coberta de fusta, abans tapada per un fals sostre, i als murs de taulell de ´cara vista´ que han aguantat el pas del temps. S´ha recuperat la llum i també s´ha potenciat el color blau, molt particular de Pelayo», assenyalava Palmi, un dels gran responsables del gir cap a la modernitat del trinquet, transformat des de la mateixa entrada al recinte.

El nou vestíbul de Pelayo ofereix al visitant un xicotet però complet museu amb algunes de les relíquies més interessants de la història del trinquet, però també de la pilota. Publicacions, antigues i no tan antigues, samarretes, fotografies, utensilis, pilotes... Tot un repàs a cent anys de pilota enfront d´una gran pantalla en la que es projectaran diferents fotografies i vídeos.

Un atractiu corredor d´entrada que mor a les portes del nou «gastrobar», decorat per l´interiorista Carlos Serra, principal responsable de la revolució al, fins ara, bar de Pelayo. «Tot el mobiliàri que hem emprat està fet amb materials d´origen valencià», apuntava ahir Serra.

De fet, el nou restaurant, amb un disseny fi i elegant, compta amb el remat d´una escultura de vareta elaborada per l´artista Manolo García. Una imponent mà amb una pilota que descansa sobre una de les parets de «gastrobar», amb capacitat per a unes 80 persones. A més, el bar presenta uns murals decoratius amb temàtica de pilota valenciana, fets amb ceràmica de Manises. Sense cap mena de dubte, l´aspecte del nou restaurant és el més colpidor als ulls dels habituals de Pelayo.

En quant a la cuina, el chef Pablo Margós és el responsable d´alimentar a la clientela. El jove cuiner, al capdavant d´un jove però preparat equip de treball, ha preparat una carta amb arrosos, brases, tapes i entrepans que pretén convèncer a tots els públics. «Som un equip jove que oferirà el millor producte a un preu accesible per a totes les butxaques», subratllava Margós. El «gastrobar» estarà obert tots els dies, menys el diumenges per la nit, i servirà desdejunis, esmorzars, dinars i sopars. El menú degustació, en un principi, rondarà els 25 euros.

D´altra banda, la remodelació del trinquet s´ha emportat per davant l´antiga oficina, que ara s´ha traslladat al pis de dalt, una de les desconegudes joies de l´edifici que ara ha eixit al descobert. Amb este canvi, la zona de la guixeta, per a la venda de les entrades, s´ha instal·lat junt a la barra principal.

En quant als elements de la canxa de joc, José Luis López ha optat per continuar amb noves modificacions per afavorir el joc més espectacular. La llotgeta de baix ha canviat per complet, amb nous bancs per als espectadores. També s´ha renovat l´anitc piso amb lloses de marbre d´una pedrera de Novelda, que ara faran impossible que la pilota bote mal.

En esta línia, s´ha igualat tot el sòl de l´escala, on s´han col·locat, nous seients, s´ha millorat la zona per als espectadors a les galeries i també s´ha actuat als banys.

Per si fora poc, el nou Pelayo lluirà un marcador electrònic d´última generació on es podran vore els quinzes des de qualsevol part del trinquet.

Com a curiositat, amb les obres s´ha aprofitat per obrir una xicoteta finestreta de vidre a la muralla principal on ara es pagaran les travesses. Un intent per evitar les cues a l´eixida en acabar les partides.

Amb tot, el renaixcut Pelayo reobri demà les seues portes amb una vesprada festiva de pilota valenciana. A partir de les 16.30 hores, la pilota tornarà a rebotar als murs de la «catedral» amb una partida de raspall femení entre Mar, Fanny i Mònica front a Anabel, Marta i Myriam. A continuació s´entregarà la primera medalla d´or del trinquet a Rovellet, l´emblemàtica figura de la pilota valenciana. Finalment arribarà el plat fort de la vesprada amb la partida entre Puchol II i Héctor contra Genovés II, Javi i Tomás II. Les entrades estaran a la venda des d´este matí a Pelayo. El trinquet que ha sigut capaç de viatjar en el temps.