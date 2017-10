Fageca i Pere Roc II passen als quarts de final

Fageca, Pere Roc II i Josep han sigut els pilotaris que han aconseguit la passada per als quarts de finals dels campionats individuals després de la disputa de les eliminatòries programades per al passat dissabte.

En el trinquet de Pedreguer es van completat dos confrontacions de la competició per dalt corda. En la primera, Fageca va superar a Pablo de Borriol per 60-40. Al vencedor li va costar entrar en partida. Però quan ho va fer va demostrar el seu major domini en el mà a mà. Ara es trobarà amb un altre especialista d´esta competició, Miguel.

A continuació, Pere Roc II es va imposar a Giner per 60-25. El de Benidorm hova fer tot bé i a més va tindre la sort de cara. Giner va jugar més del que diu el resultat. Atenció al pròxim rival de Pere Roc II: el campió, Puchol II. Sona a final anticipada.

El torneig de raspall va visitar el trinquet de la Llosa de Ranes on Josep va eliminar al Coeter II per 25-10. Va ser una molt bona partida, de poder a poder, però el de Simat va pagar el desgast, sobretot del joc on va barallar per igualar a 15 en el que Josep va tombar un val-15 en contra. El de Xeraco jugarà en quarts contra Ian.