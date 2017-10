Thieulain és el nou rei europeu de Llargues

El president del club de Maubeuge, la capital de la pilota en La Picardia, es porta la mà al cor i diu emocionat que en la seu del seu club lluïx una foto d'Álvaro de Tibi. «Tots el voliem molt», diu. I el cronista d'este diari ha d'engolir saliva per a contindre les llàgrimes. Eixa frase és el flascó d'essència de tot el que significa la Coupe dónes Champions. Esta edició, en una xicoteta població de dos mil habitants, ha vingut després de la viscuda en una ciutat esplendorosa com San Sebastián. S'ha celebrat amb tota la modèstia que puga imaginar-se, a càrrec de l'economia d'un club modest i no obstant això, ha conclòs amb tota la grandiositat que puguen imaginar: un bon plat de paella valenciana en un clima de sincera camaraderia.

El president del club, José Miguel Valero, donava les gràcies a tots els representants europeus per la seua esportivitat i demanava disculpes per si de cas s'havia fallat en alguna cosa. Una tancada ovació va acompanyar les seues paraules. Era la resposta de tots a la perfecta organització. Va recordar que amb este torneig europeu concloïen els actes del cinquanta aniversari del club. Set anys abans, en el Museu de la Pilota d'esta població, s'assentaven les bases d'un torneig que pretendre vertebrar a través dels clubs les regions on es conserva el vell joc estés per les terres de Roma. Fa més de quaranta anys, en esta mateixa població, es posava en marxa l'actual Trofeu El Corte Inglés, i fa un quart de segle, des d'esta mateixa localitat es propiciaven les primeres trobades internacionals, amb l'expedició del club a terres belgues. Segurament és per això que ahir es va acostar fins allí el director general de l´Esport, Josep Miquel Moya.

Poderós domini belga

Els equips valencians han cedit davant dels poderosos equips professionals belgues. A punt va estar la jove formació de Benidorm de derrotar a Kersken en la semifinal. Quasi sempre per davant, va lluitar fins a l'últim quinze davant la mítica formació que havia aconseguit quatre dels sis títols de la Champions. Es va igualar a cinc a un total de sis jocs. Es va arribar al 30/30 i amb el traure a la mà, però dos pilotes desgraciades per la mala sort donaren la victòria als campions belgues. Ens quedem amb el comentari d´un bell aficionat: «tenim un nou Xiquet de Llanera».

Calvo, un fora de sèrie

Es tracta de José Calvo, de Benidorm, un jugador fora de sèrie. Després, en la final, Thieulain es va imposar Kersken, per 6 a 3, aconseguint el seu primer títol europeu. El van celebrar amb una alegria incontenible.

Ens ha agradat el bon moment de Martínez, tan il.lusionat com sempre i el joc esplendorós dels joves de Benidorm que, amb tota seguretat, estaran l´any que ve a Maubeuge, seu de la pròxima edició. I segurament allí, a quasi dos mil quilòmetres, emocionar-se amb la foto d'Álvaro de Tibi.