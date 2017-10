El camí cap al títol

Els quarts de final de la XXXII edició de l´Individual Professional d´Escala i Corda s´han completat desprès d´una intensa activitat durant el cap de setmana, en el qual s´han disputat les tres partides restants de la primera fase. Aquesta ronda arrancarà aquest pròxim dijous amb els següents enfrontaments:

12/10 – Massamagrell – Miguel contra Fageca

13/10 – Vilamarxant – Puchol II contra Pere Roc II

14/10 – Pelayo – Marc contra Genovés II

15/10 – Sueca – Soro III contra Bueno

Cal destacar la sorpresa que va suposar la classificació de Bueno per aquesta ronda, ja que va superar a tot un expert en l´especialitat del mà a mà com és Santi de Finestrat, pel resultat de 60 de 30. El mitger de Meliana suma quatre victòries consecutives, des de la primera ronda de la prèvia del mà a mà i la seua recompensa serà medir-se contra tot un quatre vegades campió del torneig.

Els últims dos classificats per a quarts de final van ser Fageca i Pere Roc II en una doble jornada disputada al trinquet de Pedreguer. Fageca va superar a Pablo de Borriol pel resultat de 60 per 40, en una eliminatòria que va estar marcada pel major domini del mà a mà del victoriós. En la següent ronda s´enfrontarà a Miguel de Petrer.

Mentre que Pere Roc II va passar per damunt de Giner, superant-lo per un contundent 60 per 25. El marcador no reflecteix el joc que es va veure al trinquet, ja que Giner es va merèixer sumar més jocs. El pròxim rival de Pere Roc II serà el vigent campió, Puchol II, un duel d´alt voltatge.

Pel que fa a la trenta una edició de l´Individual de Raspall, la ronda de quarts de final tindrà les següents eliminatòries:

14/10 – La Llosa de Ranes – Marrahi contra Seve

15/10 – Bellreguard – Sergio contra Miravalles

15/10 – Bellreguard – Moltó contra Guadi

16/10 – Xeraco – Ian i Josep

L´últim jugador que s´ha classificat per aquesta ronda ha sigut Josep de Xeraco, que va superar a Coeter II pel resultat de 25 per 10, en un duel disputat al trinquet de la Llosa de Ranes. Va ser una partida amb una gran qualitat, de poder a poder, en la qual quasi tots els jocs van caure del costat de Josep, que inclús amb 15 per 10 al seu favor, i val-15 en contra va ser capaç de capgirar el marcador per col·locar el 20 per 10, i rematar la feina en el següent joc.