Miguel, primer semifinalista

Els quarts de final de l´Individual Bankia d´escala i corda arrancaren ahir al trinquet de Massamagrell amb l´eliminatòria que enfrontava a Miguel contra Fageca i que es va decidir pel resultat de 60-50 favorable al de Petrer.

Els dos pilotaris van començar sumant de manera alternativa i amb autoritat. Els dos primers jocs van caure al rest i posteriorment la partida es va convertir en dauera. I és que els dos protagonistes aprofitaven a la perfecció el primer colp per a sumar de pacte o treballar-se el quinze.

I així fins a poc més de la meitat de la confrontació. Quan els braços van perdre una miqueta de força el joc del dau va continuar predominant però els intercanvis es van fer més llargs. En eixe tram es van vore jugades de molta qualitat i intel·ligència.

Amb 45-50 per a Fageca va arribar el moment clau. Amb la inestimable ajuda de Pedrito, que va ferir barbaritats durant tota la partida, el de València va tindre val en dues ocasions per a passar al dau amb 45-55. Però va apareixer la millor versió de Miguel, la del joc d´aire, les pilotes creuades o llançades a la galeria amb la força justa perquè no caiguen. En definitiva, el de Petrer va estar millor en el tram final i va aconseguir el triomf. Ara esperarà al vencedor de l´eliminatòria entre Soro III i Bueno.

PUCHOL II VS PERE ROC II

El torneig continua hui en el trinquet de Vilamarxant amb el duel entre Puchol II i Pere Roc II. El vigent campió comença la defensa del títol contra un dels escaleters que més èxits ha aconseguit en la present temporada.

És un duel de poder a poder, amb dos pilotaris en estat de gràcia. El de Vinalesa vol mantenir la seua hegemonia. I el de Benidorm creu que li ha arribat el moment d´arribar lluny en la competició més emblemàtica.