Soro III ja està en semifinals

Soro III no ha fallat. El jugador de Massamagrell ha complit amb els pronòstics este matí a Sueca i ha guanyat amb contundència a Bueno per un clar 60-25 que el classifica per a les semifinals del mà a mà. L'actual subcampió ha manat durant tota la partida, sense deixar opcions a Bueno, que ha lluitat fins al últim quinze arredonint un gran debut en l'Individual professional.

D'esta manera, Soro III es medirà el pròxim divendres a Miguel en la primera semifinal del mà a mà. Serà a Vila-real, en horari nocturn (22.45 h.)