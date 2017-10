Ja estan perfilades les semifinals de l'Individual

? Després de la victòria de Soro III davant Bueno per 60 a 25 en la partida disputada ahir al trinquet de Sueca, i que va mostrar un resultat un tant enganyós donat que Bueno tornà a demostrar les seus condicions per al mà a mà i el rest de Massamagrell hagué de treballar de ja están decidides les dos semifinals del campionat individual d'Escala i Corda. Divendres pròxim al trinquet de Vila-real, a partir de las 22,45 hores, Soro III s'enfrontarà davant Miguel per un lloc a la gran final. Diumenge, 22 d'octubre, a partir de les 11.30 hores, al trinquet de Guadassuar es jugarà la partida entre Pere Roc i Marc. Dos partides que ompliran les grades dels trinquets i que es presenten sense pronòstics definits. La final de la competició es disputarà al trinquet de Pelayo, diumenge dia 29 a partir de les 11.30 hores.