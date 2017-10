Relleu dóna inici al II Circuit de llargues la Bolata

La localitat de Relleu serà l´encarregada de donar l´inici del Circuit de llargues "La Bolata", per segon any consequtiu. I és que el diumenge Relleu serà la capital de les llargues al començar de nou el prestigiós Circuit "La Bolata" de llargues en el que participen els millors equips de la modalitat.

Divendres 13 d´octubre es va signar el conveni amb l´alcalde de Relleu, Santiago Cantó Pérez, que ha possibilitat el desenvolupament del campionat, que enguany està totalment consolidat dins del calendari de competicions oficials d´aquesta federació. Segons indica el responsable del comité del Joc a Ratlles "el fet que comence en Relleu ja està sent tot una tradició que esperem puga ser durant molts anys. Amb aquestes accions volem premiar i donar valor al gran treball que estan fent des del club de pilota local".

Tres partides a Relleu

El diumenge 22 d´octubre a les 10.00 hores del matí l´equip de Sella s´enfrontarà a Benidorm.

A continuació, a les 12 hores, Parcent jugarà contra Més Pilota-València, i a les 15.00 hores, El Campello s´enfrontarà a Agost.

Si diumenge 22 d´octubre serà el torn per a Relleu, el calendari del II Circuit la Bolata portarà els equips de Benidorm, Campello, Sella, Parcent, Agost i Més Pilota-València fins a altres destins: Ondara, Xaló. Callosa d´En Sarrià i Alfara del Patriarca, per a concloure en Orba, lloc on es disputarà la final, el pròxim 17 de desembre.