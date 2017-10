Ian completa les semifinals del mà a mà

Els quarts de final del XXXI Individual Professional Bankia de Raspall van finalitzar ahir al trinquet de Xeraco amb la victòria de Ian de Senyera pel resultat de 25 per 15 front al jugador local, Josep.

El primer tram del duel va estar dominat per part del mitger de Xeraco que es va anotar els dos primers jocs del duel, situant al marcador el resultat de 15 per 5. Van ser uns compassos en els quals va desplegar un joc coral, imposant-se en tot moment a la potència de Ian.

A pesar d´aquest mal inici de duel, el rest de Senyera va despertar i es va anotar el seu primer joc basant-se en el seu potent traure. El següent joc va ser la clau de l´eliminatòria, ja que Josep no va poder resistir les envestides de Ian que desprès de disposar de tres Val per igualar a 15 des del rest, ho va aconseguir amb una pilota parada que va encalar en la galeria.



Amb la igualada a 15, Ian estava crescut i va finalitzar el duel per la via rapida anotant-se els següents dos jocs amb un joc efectiu, potent i precís. Amb aquesta victòria aconsegueix el bitllet per a semifinals on s´enfrontarà a Sergio, en una partida que tindrà lloc el pròxim dia 20 d´octubre al trinquet de Piles.

La segona eliminatòria de semifinals tindrà lloc el divendres 27 d´octubre al trinquet de Genovés, amb la partida que enfrontarà a Moltó front a Marrahí. Es tracta d´una semifinal que mesurarà als campions de les tres últimes edicions del mà a mà Professional, Marrahí en l´edició de 2014, i Moltó en les edicions de 2015 i 2016.