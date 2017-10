Soro III jugarà la seua huitena final de l'Individual consecutiva

Soro III va complir anit amb els pronòstics i va vèncer a Miguel per un rotund 60-20 al trinquet de Vila-real. Amb este resultat, el de Massamagrell aconseguix per huitena vegada consecutiva el bitllet per a la gran final de l'Individual, que es jugarà el pròxim diumenge a Pelayo.

Soro III va mostrar ahir la seua pegada en una partida que si ben és cert va començar molt equilibrada també ho és que va tindre un dominador clar des del segon joc. I és que Miguel va plantar molta batalla en els primers quinzes, quan més erràtic estava el de Massamagrell, sobre tot al Dau. Tanmateix, Miguel va passar de tindre una pilota per a fer el 25-25 a acabar un minut després amb el 30-20, moment en que es va trencar la partida. A partir d'ahí, Soro III va desplegar tot el seu ventall de colps guanyadors i va saber col·locar-se molt bé al trinquet, om es va moure molt còmode.

A la fi, el 60-20 classifica a Soro III per a la final, i ja van huit consecutives, como a favorit. Malgrat tot, ara espera el rival que ha d'eixir de la semifinal d'este diumenge a Guadassuar, en la que s'enfronten Pere Roc II i Marc. Cap dels dos ha jugat mai una final del mà a mà fins ara.