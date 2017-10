La pilota envaix la Plaça Major de Castelló

Per primera vegada en la història de Castelló, la Plaça Major de la capital de la Plana es va convertir ahir en l´escenari d´una partida de pilota valenciana. Va ser durant la jornada organitzada pel Club Pilotari Castelló, amb la col·laboració del Patronat d'Esports, la Direcció General d'Esports de la Conselleria y la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València. L´iniciativa, amb el títol «30 anys amb la pilota al cor», va constar de tres grans activitats al centr de la ciutat.

D´una banda un taller de raspall amb estudiants de centres educatius de Castelló i xiquets de l´escola municipal. D´altra, l´artesà de Borriol Salva Ramos va ensenyar com fabrica les pilotes de vaqueta i els materials per a jugadors professionals y aficionats.

Per últim, a les 12.30 h. va tindre lloc la representació de l´obra teatral «Una pilota al cor». Es tracta d´una peça per a tots els públics que va posar en escena la companyia Larvarium Teatre. L´obra és un recorregut per la vida d´un dels mites esportius valencians, Paco Cabanes «el Genovés», sobre qui la Conselleria de Educación y la Universitat de València han editat un còmic.