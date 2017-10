Festa de luxe a Onda

Este dilluns dia 23 d´octubre serà especial per als aficionats d´Onda. El trinquet obrirà hui les seues portes per a afegir-se als actes programats en la fira anual de la localitat. Per a l´ocasió s´ha configurat un cartell de primer nivell: per un costat, una parella, la de Puchol II i Salva. I en la contra, el trio de Santi de Silla, Javi i Álvaro (17.30 hores).