La gran reflexió de la pilota

Després d´un seguit d´activitats preparatòries, ha arribat el Congrés de Pilota Valenciana: Reptes per al segle XXI. Un Congrés que vol reflexionar sobre les línies a seguir per aconseguir que la pilota valenciana siga el referent esportiu dels valencians i valencianes del segle XXI.

El Govern de la Generalitat i les diferents administracions valencianes, sensibles a la problemàtica actual que pateix la pilota valenciana, han volgut promoure l´organització d´un Congrés que debata sobre la realitat actual i assente unes bases sòlides per a encarar el futur amb garantia. És lògic que una institució com la Càtedra de Pilota Valenciana, fruit d´un conveni entre l´actual Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esports i la Universitat de València siga l´encarregada d´aquesta organització. I així, des del curs passat ha estat treballant de valent en l´organització del Congrés que arrancarà aquest dijous.

Els objectius que s'ha plantejat el congrés són, per una part, un objectiu general: difondre i reflexionar sobre l'esport de la pilota valenciana per tal d'encarar-ne el futur. I uns altres d'específics que fan referència a aspectes sectorials: elaborar un diagnòstic de la situació actual de la pilota valenciana en els diferents àmbits d´actuació delimitats, recollir les màximes propostes de millora, analitzar-les i debatre-les de forma raonada, elaborar un document de conclusions que servisca al Govern Valencià i als diferents actors de la promoció de la pilota valenciana, tant públics com privats, de guia per on adreçar les seues accions, difondre, territorialment i socialment, el coneixement i la pràctica de la pilota, servir de base a un futur pla estratègic que puga elaborar la Generalitat per a desenvolupar l´esport de la pilota valenciana en totes les seues dimensions.

Respecte als continguts, es tractaran aspectes referits a aquests àmbits:

- Diagnòstic actual de la pilota valenciana

- Iniciació i formació en la pilota valenciana

- L'alt rendiment en la pilota valenciana

- La pilota valenciana com a manifestació cultural i alternativa d'oci

- La gestió, el màrqueting i la comunicació en la pilota valenciana

El Congrés, tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 a la ciutat de València, en l´edifici de l´ADEIT Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València i finalitzarà amb l´assistència a les partides que es disputen, com cada dissabte de vesprada, al trinquet de Pelayo.