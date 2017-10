Callosa d'en Sarrià la segona jornada del Circuit La Bolata

La localitat de la Marina Baixa, Callosa d´en Sarrià, acollirà diumenge la segona interessant jornada del Circuit «La Bolata» de Llargues.

Cal recordar que esta competició consta de cinc jornades de fase regular (Relleu, Callosa d´en Sarrià, Alfara del Patriarca, Ondara i Xaló), la jornada de semifinals (Castell de Castells) i la final, que enguany es disputarà a la localitat d´Orba. Arriba, aleshores, la competició a Callosa després de la jornada disputada a Relleu el passat diumenge, de la que resultava la classificació actual, amb el Campello, Parcent i Benidorm com a líders de la mateixa amb tres punts, i sense aconseguir puntuar quedaven les formacions de Sella, València i Agost.

Per al diumenge està programada a les 10 hores la partida entre les formacions d´Agost i Sella, dos equips que no aconseguien puntuar en Relleu. A les 12 hores, serà el torn de la partida, a priori, més interessant del dia, la que enfrontarà els equips de Parcent i d´el Campello, a hores d´ara empatats al capvadant, i ja per a la vesprada, i a partir de les 15 hores, s´anuncia l´enfrontament entre Benidorm i Més Pilota València, en la que els primers poden conservar el liderat o bé, els de València, podrien aconseguir els seus primer punts en aquesta competició que enguany celebra la seua segona edició.

El consistori local, en aquest cas, el de Callosa d´en Sarrià, continua amb el seu recolzament amb la modalitat de llargues celebrant esta segona jornada del Circuit com ja fera l´any passat. Una mostra més d´aquest clàssic ajuntament dins de la promoció de la pilota valenciana, en concret, de les modalitats a ratlles.