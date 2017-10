De la festa la vespra, es diu en el refranyer valencià. En este cas la vespra és el dia en què s'acumulen els nervis, les cavil·lacions, les angoixes i el mal dormir dels protagonistes. I també dels seus sers més volguts, que són els que de veritat patixen estes hores. La festa serà demà, a partir de les 11.30h, quan amb les grades de Pelayo plenes de gom a gom, Soro III, quatre vegades campió, i Pere Roc, debutant en la final ixquen a xafar les lloses rellüents de la catedral de la pilota valenciana.

La Federació ha preparat un vídeo promocional de la final en què han tingut el bon gust de seleccionar eixos moments en què el campió remata la partida, llança els braços al vent, bota, es toca el cap, abraça als més pròxims o llança al vent la camiseta, com va fer Paco en aquell inoblidable dia que ho va elevar a l'eternitat. Paco va ser capaç de ressucitar després de diversos anys soterrat per l'enciclopèdic Sarasol. Genovés va demostrar tindre una pasta especial capaç de superar totes les dificultades...per dures que foren. Amb eixe caràcter es naix i es viu. Lluitant contra el que vinga.

Eixe caràcter ho tenia Álvaro de Faura, que als 21 anys va accedir a la gran final contra Genovés, en la mítica partida de 1995. Es va retirar de l'Individual en el 2013, amb onze títols a favor seu. Quasi res? Va estar en les cimes 18 anys. Això només ho pot fer aquell que té caràcter, disciplina i qualitat. És Pere Roc un pilotari que pot aspirar a cobrir una etapa tan brillant com la del de Faura? Pot paréixer una pregunta atrevida però vist el que s'ha vist enfront de Puchol II, no és desgavellada. El de Benidorm té valentia, fortalesa i caràcter de campió. Necessita rendibilitzar les caigudes d'escala, millorar en la resolució d'alguns rebots, convertir la dreta en mà ofensiva... però resta el més difícil amb sorprenent facilitat. Té els avantatges dels esquerrans, i conseqüentment els desavantatges quan el rival sap buscar-li la dreta. Que és el que Soro III sens dubte intentarà. Demà debuta Pere Roc en una final de l'Individual...De entre els campions que van marcar època, ningú va ser capaç de guanyar en la seua primera cita. Segurament pesa molt eixa llosa del debut.

El de Massamagrell està considerat com un dels millors especialistes a restar per davant, i fer-ho, a més, ofensivament. Pelayo és un trinquet en què sol rendir al màxim nivell. Físicament arriba en perfectes condicions. Té caràcter i té il·lusió de repetir triomf. Deia Genovés, que el millor record sempre és l'últim. Guanyar un Individual quan molts dubten de que pugues fer-ho ha de ser el màxim. Així és que el de Massamagrell eixirà favorit en les apostes, encara que amb la indecisió pròpia dels prudents. Hi ha molt de rival davant. A totes estes, a molts els continua pareixent estrany veure Puchol II en les grades després de l'exhibició que va realitzar per a destronar a Soro III. Segurament està pensant que passen els dies ràpidament fins a arribar el pròxim Individual. És la grandesa del torneig.