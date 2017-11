La Fundació per al món professional tindrà 1,1 milions de pressupost per a l'any 2018

La nova Fundació per a la pilota professional ja camina. El seu patronat va celebrar ahir la reunió constitutiva i va aprovar un pressupost d´1,1 milions d´euros per a 2018, on s´ha de donar forma a un nou model de gestió per a la pilota professional.

El president de la Fundació serà Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota, i el vicepresident serà Pepe Cataluña (ex vicepresident de la Fundació Bancaixa), un dels nous patrons designats. Com ell, s´han nomenat patrons a la periodista Amàlia Garrigós, l´expresident de Caixa Popular Pepe Soriano i el coordinador de pilota en la Generalitat, Sebastià Giner. També hi ha representats de la Generalitat (Josep Miquel Moya), la Diputació de València (Isabel García), l´Ajuntament (Maite Girau), dels jugadors (Juanjo Sala i Jordi Bueno), i de les empreses Savipecho, Rosler, Masymas, Bankia, la Fundació José Luis López i Pollos Planes. S´ha de nomenar els patrons dels ajuntaments i diputacions de Castelló i Alacant, així com dels trinqueters.