La Fundació explica a trinqueters i jugadors el funcionament de la pròxima temporada

La Comissió executiva de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota Valenciana ha convocat una reunió per a trinqueters que tindrà lloc demà dimarts 7 de novembre a les 10:00 hores, en la sala de Juntes de la Federació de Pilota Valenciana, per a tractar temes de la Fundació de Pilota.

Aquesta reunió es repetirà el dimecres dia 8 de Novembre a les 10:00 hores en el mateix espai, però en aquest cas les persones convocades són els jugadors professionals d´Escala i Corda i Raspall, als quals també se´ls informarà de les novetats relacionades amb la creació de la Fundació de Pilota Valenciana.

Concretament les ordres del dia de les citades reunions seran els següents:

1- Exposició de l´inici de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota Valenciana.

2- Representants dels estaments de trinqueters/jugadors de Raspall - Escala i Corda en la Fundació.

3- Debat sobre el funcionament esportiu per a l´any 2018.