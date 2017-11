50 tècnics i jugadors donen vida al programa Pilota a l'Escola

Este matí és celebrava la jornada de formació de tècnics i pilotaris professionals per al curs 2017-2018 de pilota a l´escola.

Ha estat, com l´any passat, el Saló de Graus de la Facultat de Ciències de l´Activitat Física i l´Esport l´escenari triat per arrancar un nou curs d´aquest programa de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Enguany és comptarà amb una plantilla de vora 50 persones per a poder dur a terme les 410-415 sessions que és programen per a aquesta edició.

Pilota a l´escola creix any darrere any en quant a nombre de centres inscrits, el que és una mostra de l´interés del cos docent per poder dur a terme en classe una unitat didàctica de pilota valenciana recolzada sobre tot en la sessió de pilota a l´escola.

La sessió de hui l´obria Sebastià Giner, coordinador de Pilota Valenciana de la Generalitat Valenciana, qui donava la benvinguda als nous membres tant del cos de tècnics com de jugadors.