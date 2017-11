El Savipecho arranca a Pedreguer

Ara fa cinc anys, l´empresa Savipecho, un dels principals patrocinadors de la pilota, va decidir posar el seu nom a un trofeu. Però calia triar entre les figures de l´escala i corda o el raspall. O tal vegada no. Si el suport de Savipecho es feia indistintament a les dues modalitats, per què no fer un trofeu per a cada disciplina. I és més. Per què no reunir a les figures del raspall i l´escala i corda i a les seues aficions en la mateixa sessió?

Així és com va sorgir la fórmula dels trofeus mixtos. Savipecho va ser el primer. I el seu èxit esportiu i de convocatòria va fer que després vingueren uns altres.

El V Trofeu Mixt Savipecho ja està ací. Començarà el dissabte vinent en el trinquet de Pedreguer. El sistema és l´habitual amb tres eliminatòries prèvies per modalitat, les semifinals (es classificaran els tres vencedors i el millor equip derrotat) i les finals, que tindran lloc el 12 de desembre a Oliva.

Són sis equips per modalitat, amb els millors professionals del moment, que visitaran varis dels trinquets més rellevants. I llevant de dues de les jornades, totes les sessions seran dobles, mixtes, seguint així la filosofia del trofeu.