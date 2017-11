Montserrat i Massalfassar acaronen la final de l'Edicom

Les partides d´anada de la 31ª edició del Campionat Interpobles de Galotxa, gran trofeu Edicom, varen deixar als finalistes de l´any passat molt tocats.

En la máxima categoría l´Ovocity Marquesat caia en la seua visita al carrer del Lanzadera Montserrat, quedant el marcador en un ample 70 a 25. Aquest resultat permet als joves jugadors del Montserrat, Oscar, Javi, Carlos i al veterà feridor Rafa Añó, somniar amb jugar la segona final absoluta del torneig, després de guanyar en la primera edició del mateix. De segur que els integrants del Marquesat, defensor del títol aconseguit en el 2016, intentaran en la partida de tornada remuntar la semifinal i internar tornar a la que seria la seua tercera final consequtiva.

La segona eliminatoria deixa a l´Electrofassar Massalfassar amb moltes opcions de pasar a la final a costa de l´actual subcampió, Quart de les Valls. La partida d´anada, jugada dissabte passat en el carrer del club de l´Horta Nord, deixava un 70 a 35 favorable als locals. Però cal recordar que l´any passat, tot i tindre un pitjor parcial, els de Quart deixaven fora de la final precisament al Massalfassar.

Respecte a la competició escolar, Beniparrell i Marquesat apunten a la final, després de derrotar en les primeres partides al Meliana i Montserrat, respectivament. En la divisió de plata dos equips de Meliana es jugaran una plaça per a la final, jugant-se l´altra Les Valls i Marquesat. En tercera categoria el Foios F i Godelleta B jugaran la primera semifinal, jugant la segona Massalfassar B i Borbotó C. Per últim, en quarta serán Quart B i Les Valls B els protagonistas de la primera eliminatoria, sent els de la Foios E i Les Valls C. En la competició femenina el club Borbotó quasi farà doblet, ja que el seu primer equip ja està en la final, mentre que la segona formació va guanyar 70 a 5 al Lliria.