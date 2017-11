A pel Mundial de Colòmbia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebut, al Palau de la Generalitat, als membres, jugadors i jugadores de la selecció valenciana que participaran al pròxim Mundial de Colòmbia (del 17 al 27 de novembre). En l´encontre també ha participat el conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

L'equip valencià, dirigit per Pigat II, competirà en les modalitats de One Wall, Joc Internacional, Llargues i "Chazas" (joc local), amb l'objectiu de conquerir el títol mundial de pilota a mà. Seleccions com Holanda, Bèlgica o la amfitriona Colòmbia, seran els principals rivals a batre en el campionat.

Entre els jugadors de la selecció es troben Genovés II, Puchol II, Pere Roc II, Sacha, Giner, Santi, Nacho, Pablo de Sella, Bueno, Martínez o José Luis Calvo. En la categoria femenina, Ana, Victòria o Mar són les principals exponents del combinat valencià.