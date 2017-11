La selecció valenciana cau davant Holanda

Desprès d´haver estat retardada la partida per la pluja, la selecció valenciana jugà finalment contra Holanda i va perdre en la seua estrena al Mundial de Colòmbia per 6-5 en la modalitat de Joc Internacional. Encara és possible passar a la següent fase como millor segon.

L´organització colombiana ha preparat unes canxes espectaculars per a este Mundial que ells han denominat de «Chazas». I és que esta especialitat alça passions entre les classes populars de Nariño. Es va poder comprovar en la jornada inaugural de la competició, dedicada a les demostracions del seus jocs autòctons denominats Chaza de Bombo i Chaza de Tabla.

Milers de persones van plenar les grades en un preàmbul folklòric que va congregar grups formats per centenars d´artistes amb la indumentària colorista tradicional. Per a ells, la presència de seleccions europees és un fet molt important: este event mundial és la prova de la nova Colòmbia. Totes les autoritats reafermen en les seus intervencions públiques el calificatiu de Mundial de la Pau. El govern ha fet un especial esforç en seguretat. Centenars de policies i membres de l´exèrcit acompanyen a totes les delegacions, malgrat el clima d´absoluta tranquilitat que es respira pels carrers de Pasto, plena de gent i amb un comerç molt actiu.

En l´àmbit esportiu, ahir va començar la modalitat de Joc Internacional amb un apassionant duel entre la debutant selecció d´Euskadi i la poderosa selecció belga que va acabar amb l´apretat triomf belga per 6-5 i després d´un 40-40 en l´últim joc. Els pelotaris bascos van estar a punt de derrotar a una de les grans seleccions mundials. Posteriorment, Euskadi va anotar la seua primera victòria frente a la selecció italiana, altra de las grans en esta especialitat, a la que va derrotar per 6-5. Amb esta victòria s´assegura l´accés a las semifinals. També va haver un resultat sorpresa ja que la selecció de França va guanyar a l´amfitriona de Colòmbia per 6-5.

Cal destacar el simpàtic gest de Martínez, que en el autobús que transporta als pilotaris valencians, va voler traspassar el braçalet de capitá al jove Pablo de Sella. Se respira un gran ambient. A més, este dimarts comença la competició reina par a l´equip valencià, la del joc a Llargues.