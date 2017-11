Montserrat i Massalfassar s'enfronten en la final de l'Edicom

Les partides de tornada de les semifinals en la máxima categoría del 31 Campionat Interpobles de Galotxa, gran trofeu Edicom, no varen donar sorpreses, i aquests equips lluitaran pel títol del 2017.

La primera eliminatòria ens deixà al Lanzadera Montserrat com a finalista, ja que derrotava en els seus dos enfrontaments a l´Ovocity Marquesat, vigent campió. Amb un resultat molt paregut tant a l´anada com en la tornada, 70 a 25 i 70 a 35, els jugadors del Montserrat, Oscar, Javi, Carlos i Añó, han demostrat el gran estat de forma en el que estan i presenten la seua candidatura al títol, deixant al guanyador del 2016 pel camí.

L´Electrofassar Massalfassar també va fer bó el resultat de la primera partida en la que s´enfrontava a El Xato Quart de les Valls, on guanyaren 70 a 35. El començament de la partida de tornada donava peu a Alex, Juan Carlos i companyia a tindre esperances, ja que aconseguien un parcial de 20 per 5, pero Javi, Ximo, Jorge i Paco reaccionaven i aplegaven al cartró 40, que les permet tornar a disputar la gran final del torneig, en el qual el seu club es el més guardonat, ja que ha disputat 18 de les 30 finals anteriors, emportant-se la copa de campions en 13 ocasions.

Respecte a la categoría juvenil, l´Ajuntament de Beniparrell defensarà el trofeo guanyat l´any passat, després de guanyar en solvència les dues partides al Caixa Popular Meliana. El seu rival serà l´Ovocity Marquesat, que va deixar fora de la final juvenil al Lanzadera Montserrat, també guanyant tant en l´anada com en la tornada.

Meliana C i Les Valls A apunten a la final de la divisió de plata, despres dels resultats de les partides d´anada,on guanyaren al Meliana B i a Marquesat B, respectivament. La final de tercera comptarà amb Foios i Massalfassar com a protagonistas, a no ser que Godelleta o Borbotó, els seus rivals de semis, donen la sorpresa en les partides de tornada. Ja en quarta categoría son equips de Quart de les Valls i de Foios qui es perfilen com a finalistes. Respecte a la final de la competició femenina, el club de Borbotó viurà un derby entre els seus dos equips, que han copat aquesta final.

Tots els equips finalistes estan convocats a l´acte oficial de presentació de les finals del torneig. El mateix tindrà lloc el pròxim dimecres 29 de novembre, a les 20 hores, en la seu de l´empresa Edicom ubicada en el Parc Tecnològic de Paterna. En l´acte, a més de les protocolàries fotos de rigor, es lliurarà als equips finalistes, per cortesia de l´empresa Edicom, tant un premi econòmic per als clubs, com un lot de material per a cadascun dels jugadors.