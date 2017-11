Festa especial per a l'aniversari del trinquet de Sueca

El trinquet Eusebio de Sueca prepara este divendres 24 de novembre una gran festa per celebrar seu 22é aniversari.

Adrián Miguel Mascarell va agafar la gestió del recinte en 1995, quan ell només tenia 21 anys, per impulsar la presència de la pilota valenciana en la capital de la Ribera Baixa. Des de llavors, el batejat com trinquet Eusebio, és una de les referències de la vaqueta en la comarca.

El divendres per la vesprada, l'afició té una cita al trinquet per partida doble. Primer es vestiran de blanc quatre llegendes amb ganes de donar espectacle. Per una banda, Ribera i Bernat de Benissa, per altra, Adrián (que jugarà a casa) i Tato de Altea.

A este encontre, que promet emoció, el seguirà una partida de professionals entre el trio de Soro III, Salva i Carlos II, davant el de Marc, Pere i Tomás.

S'espera una gran expectació al trinquet, així com la presència d'Eusebio, que farà la treta d'honor al trinquet que porta el seu nom.