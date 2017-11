Mor el trinqueter Emilio Peris 'El Zurdo'

El món de la pilota està de dol. Emilio Peris i Mascarell «El Zurdo», trinqueter i referent d´una família lligada a la vaqueta, va faltar ahir als 64 anys després de patir un atac al cor la setmana passada.

Emilio Peris va gestionar durant molts anys el trinquet de Gandia, com va fer el seu iaio des de 1936. El 16 de maig de 1952 es va inaugurar el Trinquet El Zurdo de Gandia, gestionat per Peris. Ambs els seus fills, el trinquet va ser un factor vital per a la pilota a la comarca de la Safor, especialment amb l´impuls de les partides professionals de raspall.

Mitjançant l´empesa El Zurdo, Peris i la seua família van donar pas a iniciatives com les Nits Màgiques de Gandia, que van suposar un baló d´oxígen per a la pilota.

Tanmateix, en 2007 va desaparèixer l´emblemàtic edifici ubicat en l´avinguda de Beniopa de la capital de la Safor. Després d´això, l´empresa es va traslladar a Bellreguard, on ara continua.

Emilio Peris «El Zurdo» va morir ahir sense poder complir el seu gran anhel de tornar a gestionar el trinquet de Gandia.



El sepeli serà a les 17.00 hores

Les restes mortals de «El Zurdo» estaran hui dimecres, des de les 10.00 hores, en el Tanatori Mondúver de Gandia, on els amics de la família podran donar l´últim adéu al trinqueter. A les 17.00 hores tindrà lloc el sepeli en l'Esglèsia Cristo Rey de Gandia.