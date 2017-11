Ple valencià en el One Wall femení

Ana Belen, Mónica, Victòria i Mar es van classificar en la jornada d´ahir per a la ronda d´octaus de final de la modalitat de One Wall Individual Femení, que es jugarà durant el matí d´avui a Colòmbia.

Ana Belen va quedar primera de grup al guanyar les seues dos partides del grup E, superant amb comoditat a les seues rivals, mentre que Mónica també va quedar primera del grup G, al superar a Mar de Bicorp i Angelica de Mèxic. Per la seua part, tant Mar com Victòria van accedir a la ronda d´octaus de final com a segones dels seus grups. Mar com hem comentat va ser derrotada per la seua compatriota, Mónica, mentre que Victoria va caure en el seu debut pel resultat de 22 a 14 front a Patricia d´Euskadi, però es va refer i va superar en les següents partides a Fàtima d´Equador i Martina d´Itàlia.

Els octaus de final es disputen en aquest moments en el Coliseo Sergio Antonio Ruano de Pasto (Colòmbia) amb el següent cronograma de partides, i els següents horaris (hora colombiana):

P1 - 08:00 hores – Miranda (Holanda) contra Alessandra (Itàlia)

P2- 08:00 hores – Patricia (Euskadi) contra Martina (Itàlia)

P3 - 08:40 hores – Paola Reyes (Mèxic) contra Sara (Itàlia)

P4 - 08:40 hores – Marrit (Holanda) contra Adriana (Ecuador)

P5 - 09:20 hores – Ana Belen (C. Valenciana) contra Gabriela (Mèxic)

P6 - 09:20 hores – Harmke (Holanda) contra Maria (Ecuador)

P7 - 10:00 hores – Mònica (C. Valenciana) contra Victòria (C. Valenciana)

P8 - 10:00 hores – Mar (C. Valenciana) contra Amaia (Euskadi)



A continuació es disputarà la ronda de quarts de final amb els següents creuaments:

1 – Guanyadora P1 Octaus contra Guanyadora P5 Octaus

2 – Guanyadora P2 Octaus contra Guanyadora P6 Octaus

3 – Guanyadora P3 Octaus contra Guanyadora P7 Octaus

4 – Guanyadora P4 Octaus contra Guanyadora P8 Octaus



La selecció femenina de Pilota Valenciana també iniciarà aquesta vesprada la seua participació en la modalitat de One Wall Parelles Femení, amb la disputa de les tres partides corresponents a la fase regular del grup A. Els enfrontaments i els horaris de joc, hora colombiana, seran els següents:

- 14:10 hores - C. Valenciana contra Cuba

- 14:50 hores - C. Valenciana contra Itàlia

- 15:30 hores – C. Valenciana contra Holanda