La selecció guanya la primera partida de Llargues

La selecció de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana ha aconseguit una important victòria en el seu debut en la modalitat de Llargues al IX Mundial de Pilota a Mà – Colòmbia 2017, al superar a la selecció d´Itàlia per un contundent 6 per 2. Una partida en la que han demostrat el seu potencial per a situar-se provisionalment líders del grup C.

Els valencians es jugaran el pas a semifinals avui dimecres a partir de les 09:30 hores, hora Colombiana, front a la Selecció d´Euskadi. Una nova victòria els permetria certificar el seu pas a semifinals com a primers de grup, sense tindre d´esperar a ser els millors segons. Això sí, cal destacar el nivell del combinat Basc que es va estrenar ahir a la modalitat de Llargues superant a Itàlia pel resultat de 6 per 4.

La resta de resultats de la jornada de dimarts en Llargues van ser els següents:

GRUP A

Colòmbia 6 – 0 Argentina

Bèlgica 6 – 1 França

Bèlgica 5 – 3 Colòmbia (Aplaçat per falta de llum)

GRUP B

Holanda 6 – 0 Anglaterra

Ecuador 6 – 0 Cuba

Anglaterra 6 – 0 Cuba

La selecció valenciana en cas de classificar-se per a semifinals, les jugarà aquesta vesprada de dimecres, a partir de les 14:00 o 15:00 hores, hora Colombiana. En cas d´accedir a la final es jugaria el dissabte dia 25.

A més, els jugadors de Pasqual Sanchis també realitzaran aquesta vesprada el seu debut a la modalitat de One Wall Masculí Parelles, amb un transcendental duel front a Anglaterra, una de les favorites en la modalitat ja que va quedar tercera en l´últim Mundial disputat a la Comunitat Valenciana. El cronograma de partides dels nostres a One Wall serà el següent:

Dimecres 22/11 - 17:30 hores – Grup A – Anglaterra vs Comunitat Valenciana

Dimecres 22/11 – 18:50 hores - Grup A – Comunitat Valenciana vs Uruguai

Dijous 23/11 – 20:20 hores – Grup A – Comunitat Valenciana vs França